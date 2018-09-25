    25 Eylül 2018, Salı

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

    Bursasporda Sivasspor maçı hazırlıkları
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarına devam etti.

    Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda minyatür kale maç oynayan futbolcular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

    Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

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