25 Eylül 2018, Salı
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Bursaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 25.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Bursaspor, hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda minyatür kale maç oynayan futbolcular, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, yarın öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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