Bursasporda Josua John sezonu kapattı

26 Nisan 2018, Perşembe
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Bursaspor'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John, bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Hollandalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Josua John, sezonu da kapamış oldu.
Bursaspor'da Josua John sezonu kapattı
Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018
Bursaspor'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren Josua John, en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Bursaspor'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Josua John, bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Hollandalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre Josua John, sezonu da kapamış oldu.
Süper Lig'de bu sezon 8 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 316 dakika sahada kalırken 2 de asist kaydetmişti. İstikrarsız grafiğiyle bu sezon beklentileri karşılaşayamayan John ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
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