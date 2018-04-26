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    26 Nisan 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor'da Josua John sezonu kapattı

    Bursasporda Josua John sezonu kapattı
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren , en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan , bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre John, sezonu da kapamış oldu.

    'de bu sezon 8 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 316 dakika sahada kalırken 2 de asist kaydetmişti. İstikrarsız grafiğiyle bu sezon beklentileri karşılaşayamayan John ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

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