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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BURSASPOR

    Bursaspor evinde alt sıralara diş geçiriyor

    Bursaspor evinde alt sıralara diş geçiriyor
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 25.04.2018

    , puan cetvelinde gerisinde kalan rakiplerine karşı oynadığı 6 iç sahada maçında da kaybetmedi. 6 maçın 5'ini da kazanan Bursaspor, bu çizgisini Atiker Konyaspor karşısında da korumak istiyor.

    Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak olan , lig sıralamasında altında yer alan ekiplere karşı evinde oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin 11'inci basamağında bulunan Bursaspor, Atiker Konyaspor dışında alt sırasındaki 6 takımla da evinde karşılaştı. Bu 6 maçın 5'inden ise galibiyetle ayrılan Bursaspor, yalnızca Gençlerbirliği ile oynadığı maçta berabere kaldı.

    ​Bursaspor, söz konusu 6 maçta da gol yollarındaki etkinliğiyle göze çarptı. Toplamda 16 gol kaydeden ve kalesinde ise yalnızca 5 gol gören Bursaspor, taraftarının da desteğiyle Atiker Konyaspor karşısında da bu grafiğini sürdürmek istiyor. Atiker Konyaspor da ligde 32 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor.

    ​Bursaspor'un alt basamağında yer alan rakiplerine karşı iç sahada oynadığı maçlar;
    Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-2
    Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
    Bursaspor-Osmanlıspor: 3-1
    Bursaspor-Antalyaspor: 4-0
    Bursaspor-Kardemir Karabükspor: 2-1
    Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

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