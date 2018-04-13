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    13 Nisan 2018, Cuma

    BURSASPOR

    Bursaspor kafilesi İzmir'e gitti!

    Bursaspor kafilesi İzmire gitti!
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 13.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Bursaspor, İzmir'e gitti.

    Yeşil-beyazlılar Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirdiği 1 saat 10 dakika süren antrenmanla, Göztepe maçının Bursa'daki hazırlıklarını tamamladı.

    Isınma koşularıyla başlayan, 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, Göztepe maçının taktik provasıyla sona erdi.
    Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Emmanuel Badu ve John Bostock fizyoterapist eşliğinde çalışırken, dün dinlendirilen kaleci Harun Tekin takımla idman yaptı.

    Antrenmanın ardından kara yoluyla İzmir'e giden yeşil-beyazlılar, yarın Göztepe'nin tesislerinde yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

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