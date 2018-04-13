Bursaspor kafilesi İzmire gitti!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Bursaspor, İzmir'e gitti.

Yeşil-beyazlılar Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirdiği 1 saat 10 dakika süren antrenmanla, Göztepe maçının Bursa'daki hazırlıklarını tamamladı.



Isınma koşularıyla başlayan, 6'ya 3 kontrol pas oyunu ile devam eden antrenman, Göztepe maçının taktik provasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren Emmanuel Badu ve John Bostock fizyoterapist eşliğinde çalışırken, dün dinlendirilen kaleci Harun Tekin takımla idman yaptı.



Antrenmanın ardından kara yoluyla İzmir'e giden yeşil-beyazlılar, yarın Göztepe'nin tesislerinde yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.