Spor Lisesi hayata geçiyor

Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıldırım Belediyesi ve Bursaspor'un oluşturacağı 5'li bir protokol ile Spor Lisesi projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen toplantıda Vakıfköy'de yapılması planlanan Spor Lisesi ile ilgili görüşmeler yapıldı. Son derece olumlu ve verimli geçen görüşmede, Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Yıldırım Belediyesi ve Bursaspor'un oluşturacağı 5'li bir protokol ile projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, projenin bir an önce hayata geçmesi için maddi manevi tüm desteğe hazır olduğunu belirtti. Projenin koordinasyonunu sağlayacak AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Böylesine önemli bir projeyi gönülden destekliyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Bugün ilk adımları başarıyla attık" dedi.