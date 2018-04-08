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    08 Nisan 2018, Pazar

    BURSASPOR

    Bursasporlu taraftarlar yönetimi istifaya davet etti

    Bursasporlu taraftarlardan istifa çağrısı
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren ’da, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

    Yeşil-beyazlı takım, ligin 28. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan ve bu sezon iç sahadaki 4. mağlubiyetini alarak kötü gidişatını sürdüren 'da, taraftarlar da yönetime büyük tepki gösterdi. Maçın son dakikalarında, 'Yönetim istifa' ve 'Ali Ay dışarı' şeklinde tezahüratlar yapan taraftarlar, maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Aziz Behich'e ise destek verdi.
    28 hafta sonunda 33 puanda kalan Bursaspor'un düşme hattında yer alan ve bir maçı eksik olan Osmanlıspor ile arasında 5 puan fark bulunuyor.

    Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen'den maç sonu açıklaması

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