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    05 Nisan 2018, Perşembe

    BURSASPOR

    Bursaspor, Paşa'ya evinde geçilmiyor

    Bursaspor, Paşaya evinde geçilmiyor
    BURSASPOR
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    'yı konuk edecek , formda rakibine son dönemde önemli bir üstünlük kurdu.

    Timsah, evinde 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, iki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç olmadı. Yeşil-beyazlılar 11 maçta yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı

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