Bursaspor, Paşaya evinde geçilmiyor

Kasımpaşa'yı konuk edecek Bursaspor, formda rakibine son dönemde önemli bir üstünlük kurdu.

Timsah, evinde 11 maçın 9'undan galip ayrılırken, iki takımın rekabetinde şu ana dek golsüz biten bir maç olmadı. Yeşil-beyazlılar 11 maçta yalnızca birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı