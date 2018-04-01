Le Guen eleştiri oklarının hedefinde

Küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezon 27 hafta sonunda 35 puanı bulunan Bursaspor, bu sezon ise 33 puanda kaldı. Eleştiri oklarının tek hedefinde ise Fransız çalıştırıcı Le Guen bulunuyor. Camia, deneyimli çalıştırıcının gönderilmesini beklerken, sözleşmesindeki tazminat maddesi ise yönetimin elini kolunu bağlıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. 27 hafta sonunda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 33 puan toplayan Timsah, camiaya hayal kırıklığı yaşattı.Lige iyi başlamıştıYeşil-beyazlı takım, ligde ilk 14 haftada 7 galibiyet elde ederken, daha sonra çıktığı 13 maçta ise yalnızca iki kez 3 puana uzanabildi. Fransız çalıştırıcı ile lige iyi bir başlangıç yapan ve 14 hafta sonunda 24 puanla 6. sırada yer alan Bursaspor, daha sonra büyük bir düşüş yaşadı. İç sahadaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan kötü gidişat sonunda yeşil-beyazlılar, alt sıralara iyice yaklaştı. Düşme hattıyla arasında 6 puan fark bulunan Bursaspor'da eleştirilerin odak noktasında ise Le Guen bulunuyor.Geçen seneden daha kötüHamza Hamzaoğlu ile başladığı geçen sezonun ilk periyotlarında başarılı sonuçlar elde eden Bursaspor, daha sonra büyük bir düşüşe geçmiş ve son maçta Trabzonspor'a karşı aldığı galibiyetle ligde kalmıştı. Geçen sezon 27 hafta sonunda 35 puanı bulunan yeşil-beyazlılar, bu sezon ise 33 puanda kaldı."Sen adamı deli edersin"Bursaspor'un Fransız çalıştırıcısı Le Guen, yerel medya tarafından da ağır şekilde eleştiriliyor. Antalyaspor maçı sonrası deneyimli teknik adam için Olay Gazetesi, 'Sen adamı deli edersin' başlığını atarken, Bursa Hakimiyet Gazetesi ise, 'Tribüne bakacak yüzü kalmadı' ifadesini kullandı. Kalan son 7 maç öncesi Le Guen'in gönderilmesi bekleniyor. Ancak sözleşmesinde yer alan 1 milyon Euro'luk fesih bedeli yönetimin elini kolunu bağlıyor.Bursaspor'un ligde kalan maçları ise şöyle:Bursaspor - KasımpaşaGöztepe - BursasporKarabükspor - BursasporBursaspor - KonyasporFenerbahçe - BursasporBursaspor - TrabzonsporGençlerbirliği - Bursaspor