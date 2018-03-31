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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BURSASPOR

    Paul Le Guen: Etkinliğimiz yoktu

    Paul Le Guen: Etkinliğimiz yoktu
    BURSASPOR
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ”Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
    Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Le Guen, bugünkü maç adeta etkili oyunun nasıl oynandığını dersini sahada gördüklerini söyledi.

    Son dönemde deplasmanda oynadıkları maçtan farklı bir maçın bugün olduğunu dile getiren Le Guen, "Tempolu bir oyun ortaya koyduk. Tüm oyuncularımız maça katılım gösterdiler. Onları açıkçası çok fazla eleştirecek nokta yok. Etkinlik kelimesi bugünkü maçın anahtar kelimesiydi ve bizde yoktu" diye konuştu.

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