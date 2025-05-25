Kayserispor 1-1 Bodrum FK | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Bodrum FK küme düşen son takım oldu.

Bodrum Fk Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2025- 21:04 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025- 21:17