Trendyol Süper Lig'in 37. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Bellona Kayserispor ile Sipay Bodrum FK 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Alt sıraları oldukça yakından etkileyen maçta gol perdesini 13. dakikada Sipay Bodrum FK'dan Brazao kaydetti.
İlk yarı bu golle Bodrum'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 62. dakikada Bellona Kayserispor'dan Nazon skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmadan başka gol sesi ise çıkmadı.
Bodrum FK, en yakın takipçisi Corendon Alanyaspor'un Tümosan Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmesinin ardından Süper Lig'de küme düşen son takım oldu.