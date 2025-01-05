Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımında karşılıklı attığı gollerle beraberlile sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı devam ediyor.

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bodrum FK sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçta Kayserispor'un golünü 48. dakikada Bahoken kaydetti.

Bodrum FK'da ise fileleri sarsan isim 76. dakikada Cenk Şen oldu.

Sinan Kaloğlu'nun ekibi bu galibiyetle puanını 16'ya yükseltti. Bodrum FK ise puanını 15 yaptı.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Kayserispor ise sahasında ligin formda ekibi Samsunspor'u konuk edecek.