Bodrum FK’ya İtalya'dan forvet!

Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip İtalya Serie A takımlarından Genoa'da forma giyen Romanya asıllı tecrübeli forvet oyuncusu George Puşcaş'ı kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı ekip Puşcaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan, Puşcaş geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Bari'de çıktığı 15 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Tecrübeli oyuncu Puşcaş, Romanya milli takım forması altında çıktığı 44 maçta 11 kere meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.