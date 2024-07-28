Bodrum FK'da sakatlık şoku!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası kampında sürdüren Bodrum Futbol Kultbt bir kez daha sakatlık şokuyla sarsıldı. İşte detaylar...

Bodrum Fk Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2024- 15:18