Beşiktaş'ta dizinde ödem bulunan Emmanuel Agbadou'nun, Galatasaray maçında görev alıp almayacağı büyük merak konusu olmuştu. 29 yaşındaki stoper için adeta seferberlik ilan edildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Dizinde ödem bulunan ve Hapoel Beer Sheva için Gürcistan'a giden kafilede yer almayan Emmanuel Agbadou için seferberlik ilan edildi. Sağlık heyetinin yakından takip ettiği ve özel bir program uyguladığı Fildişi Sahilli savunmacının fiziksel durumunda önemli bir iyileşme kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin Galatasaray derbisinin maç kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, oyuncunun oynanacak dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.