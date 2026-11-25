Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Junior Olaitan, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'ın, Beninli futbolcuyu transfer listesine aldığı yaz transfer döneminde harekete geçebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Junior Olaitan'a, İngiltere'den talip çıktı. TransferFeed'de yer alan habere göre Premier Lig temsilcisi Brighton, 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusunu transfer gündemine aldı.

Şubat 2026'da Beşiktaş'a katılan Olaitan'ın performansını yakından takip eden İngiliz ekibinin, oyuncuyu transfer listesinin üst sıralarına taşıdığı ifade edildi. Brighton'ın yıldız futbolcu için önümüzdeki yaz transfer döneminde resmi adım atmayı değerlendirdiği kaydedildi.

DEVRE ARASINDA TRANSFER BEKLENMİYOR



Haberde, Junior Olaitan'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılmasının beklenmediği vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetimin ve futbolcunun sezon ortasında yolları ayırmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Bu nedenle Brighton'ın olası transfer girişimi için yaz dönemine kadar beklemesi gerektiği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK



Öte yandan Olaitan'a yalnızca Brighton'ın değil, Avrupa'nın farklı kulüplerinin de ilgi gösterdiği öne sürüldü. Beşiktaş'ın oyuncusunu bırakmak için yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği ifade edilirken, transferde son sözü siyah-beyazlı yönetimin söylemesi bekleniyor.

Benin Milli Takımı'nda 46 kez forma giyen ve 5 gol kaydeden Olaitan'ın geleceği, önümüzdeki yaz transfer döneminin dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday.

Bunun yanı sıra Junior Olaitan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Beninli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.