Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Çekişmeli mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 4-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da 6 gole sahne olan maçı flaş yorumlarla değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - KOLAY BAŞLADI ZOR BİTTİ!
Millî ara dönüşleri her takım için zordur. Oyuncularınız millî takımdan yorgun döner, bir yandan da yakaladığınız ritmi kaybedersiniz. O yüzden Konya gibi bir deplasmandan üç puanla dönmek Beşiktaş için oldukça önemli. Galatasaray derbisi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta kilidi Vlahovic erken açtı. Tam bir golcü vuruşuyla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da Beşiktaş'ın oyundaki hâkimiyeti devam etti. İlk 20 dakika geride kaldığında Konyaspor'un henüz kaleye bir şutu yoktu.
Sezon boyunca hemen her maçta gördük, Beşiktaş rakiplerine çok rahat kafa vurduruyor. Bu maçta da Muleka rahat bir kafa vuruşu yaptı ama pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş'ın bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor. Sonra sahneye Ndidi–Vlahovic A.Ş. çıktı. Sırp golcü hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederken Beşiktaş'a gönül verenler çoktan Galatasaray derbisine odaklanmıştı. Beşiktaş rüzgârı arkasına almışken ilk yarıyı 2-0 bitirmek çok iyi olacaktı. Ama Dompé harika bir golle ilk yarının skorunu belirledi.