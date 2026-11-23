Spor yazarları TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Çekişmeli mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 4-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da 6 gole sahne olan maçı flaş yorumlarla değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)