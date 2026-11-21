Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Ligde bir sonraki hafta dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, zorlu mücadele öncesi hata yapmak istemiyor. 22 Kasım Pazar günü 16:00'da oynanacak mücadele öncesi İstanbul temsilcisinin kamp kadrosu açıklandı.



BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE MÜJDE

Kritik maç öncesi Beşiktaş'a çifte müjde geldi. Milli arada yaşadığı sakatlığın ardından tedbir amaçlı İstanbul'a dönen Emmanuel Agbadou ile Crystal Palace maçında sağ omzundan sakatlanan Fabio Miretti, Konya kafilesinde yer aldılar.

Öte yandan Orkun Kökçü, sarı kart cezası nedeniyle listede yer almadı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KONYA KAFİLESİ



Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Semih Kılıçsoy.