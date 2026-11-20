Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını siyah-beyazlı ekibin Edon Zhegrova'yı transfer etmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Teknik direktör Vincenzo İtaliano, sağ kanat rotasyonundaki Cerny, Rashica ve Poku'dan beklediği katkıyı alamadı. İtalyan teknik adam, bu bölgede elinde 3 isim olmasına rağmen sık sık İlhan Fakılı ve son Gençlerbirliği maçında da Leandro Trossard'ı kullandı. Takvim'in haberine göre, ara transfer döneminde stoper ve orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda sağ kanat transferi de öncelikli hale geldi. İtalyan medyası, Juventus'ta yeterli süreyi bulamayan Edon Zhegrova'nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiğini ve Kosovalı yıldızın Beşiktaş tarafından yakından takip edildiğini duyurdu. Juve'de yedek kalmaktan rahatsızlık duyan 27 yaşındaki futbolcu için şartların oluşması halinde Beşiktaş yönetiminin devreye girerek Zhegrova'yı bir fırsat transferi olarak kadroya katabileceği duyuruldu.