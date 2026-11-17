Beşiktaş, erkek basketbol takımının isim sponsorluğu için Fuzul ile anlaştığını açıkladı!

Beşiktaş, erkek basketbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğu konusunda Fuzul ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)