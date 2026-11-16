Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Real Sociedad'da forma giyen Takefusa Kubo'yu listeye dahil etti. 25 yaşındaki Japon yıldız için La Liga ekibinin bonservis beklentisi ise 20 milyon euro. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş için kış transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Bir yandan takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlarken, diğer taraftan kadroya dahil edilecek futbolcular için yoğun mesai harcanıyor. Sağ kanattaki oyunculardan beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar için İspanya'dan sürpriz iddia geldi. Todomercadoweb'te yer alan habere göre; Beşiktaşlı kurmaylar Real Sociedad'da kariyerini sürdüren Takefusa Kubo'yu transfer gündemine aldı.



EN AZ 20 MİLYON EURO İSTİYORLAR



Fotomaç'ta yer alan habere göre, La Liga'nın köklü kulübünün 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmek istemediği ifade edildi. 2022 yılında Real Madrid'den 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki yıldız, 2024 yılında Real Sociedad ile olan mukavelesini 2029'a kadar uzatmıştı. Japon futbolcunun La Liga'nın dışında başka bir ligde oynamaya sıcak baktığı ileri sürüldü. Takefusa Kubo'nun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



26 GOL, 23 ASİSTLİK PERFORMANS



Japon sağ kanat, bu sezon toplam 11 maçta forma şansı buldu. 1 kez ağları havalandıran Kubo, 1 de gol pası verdi. Deneyimli futbolcu Real Sociedad kariyeri boyunca çıktığı 175 resmi karşılaşmada 26 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.



ÇOK YÖNLÜ VE TEKNİK



Kubo teknik kapasitesi ve bire birde adam eksiltme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Sol ayağını etkili kullanan Japon oyuncu, kanattan içe doğru kat ederek kaleye sürpriz şutlar atabiliyor. Sağ kanadın yanı sıra sol kanat ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen Kubo, teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor.