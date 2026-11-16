Beşiktaş'ın savunma hattında görev yapan Emirhan Topçu'nun hayatı ve kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya gelen 26 yaşındaki futbolcu, stoper pozisyonunda oynuyor. Çaykur Rizespor altyapısında yetişen ve 2024 yılında Beşiktaş'a transfer olan millî oyuncunun kariyer yolculuğu dikkat çekiyor. İşte Emirhan Topçu hakkında merak edilenler...

Emirhan Topçu kimdir? Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de mücadele eden genç savunmacının yaşı, memleketi ve futbol kariyeri merak ediliyor. Türk futbolunun savunma hattındaki isimlerinden biri olan Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde farklı takımlarda forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu. Stoper mevkisinde görev yapan futbolcu, sol ayağını kullanmasıyla da öne çıkıyor. Peki, Emirhan Topçu kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte siyah-beyazlı futbolcunun biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar...

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerini Beşiktaş'ta sürdüren Türk savunma oyuncusu, özellikle stoper pozisyonunda görev alıyor. Futbola Çaykur Rizespor altyapısında başlayan Topçu, genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Altyapıdan A takıma yükselen futbolcu, kiralık olarak farklı takımlarda da deneyim kazandı. 2024 yılında Beşiktaş'a transfer olan Emirhan Topçu, siyah-beyazlı ekibin savunma rotasyonunda yer alıyor.

EMİRHAN TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

11 Ekim 2000 doğumlu olan Emirhan Topçu, 2026 itibarıyla 26 yaşındadır. Profesyonel kariyerinde önemli deneyimler kazanan futbolcu, Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Avrupa kupalarında görev alma fırsatı buldu.

EMİRHAN TOPÇU NERELİ?

Emirhan Topçu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Türk futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Türkiye'de geçirdi. Çaykur Rizespor altyapısında yetişerek profesyonel futbol hayatına adım attı.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Topçu, Beşiktaş forması giyiyor. Siyah-beyazlılar, 2 Ağustos 2024 tarihinde Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği futbolcuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı. Savunmanın merkezinde görev yapan oyuncu, teknik heyetin tercihine göre sol savunmada da değerlendirilebiliyor.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Emirhan Topçu'nun ana mevkisi stoper olarak biliniyor. 1,88 metre boyundaki futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Savunmadaki pozisyon bilgisi ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan oyuncu, gerektiğinde sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

Emirhan Topçu'nun futbol kariyerinde yer alan takımlar şöyle:

Çaykur Rizespor

Čelik Zenica

Menemenspor

Beşiktaş

EMİRHAN TOPÇU BEŞİKTAŞ'A NE ZAMAN GELDİ?

Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu 2 Ağustos 2024 tarihinde kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor'dan transfer edilen savunma oyuncusuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalandı. Siyah-beyazlı formayla ilk maçına 11 Ağustos 2024 tarihinde Samsunspor karşısında çıkan Topçu, ilk golünü ise 8 Şubat 2025'te Sivasspor karşısında kaydetti.

EMİRHAN TOPÇU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Emirhan Topçu, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Milli Futbol Takımı'na yükseldi. A Milli Takım'daki ilk karşılaşmasına 6 Eylül 2024 tarihinde Galler karşısında çıkan futbolcu, millî takım kariyerini de sürdürüyor.