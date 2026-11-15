Stoper bölgesine devre arasında takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ta gündeme, Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi Martin Vitik geldi.

Devre arasında mutlak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer listesi şekillenmeye başladı.

Son olarak Union Saint Gilloise'dan Massire Sylla'yı gündemine alan siyah-beyazlıların listesine bir isim de Serie A'dan eklendi.

ITALIANO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Bologna döneminden eski öğrencisi ve kadrosunda görmek istediği Martin Vitík'i gündemine aldı.

İLK SIRADA VITIK VAR

Vitik'in sahip olduğu fizik ve hız özellikleri nedeniyle listenin ilk sırasına yazıldığı belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Beşiktaş yönetiminin, Bologna ile yaptığı temaslarda satın alma opsiyonlu kiralama formülünü masaya yatırarak bonservis yükünü doğrudan üstlenmeden bu transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Bologna formasıyla 4 maçta 127 dakika süre alan Vitik'in İtalyan kulübüyle kontratı 2029 yazında sona eriyor. 23 yaşındaki Çek futbolcunun piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.