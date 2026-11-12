Ara transfer döneminde stoper hattına takviye yapma kararı alan Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Udinese'yle kontratı sezon sonunda bitecek Oumar Solet’i gündemine aldı. Yönetim, ocak ayında 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazandı. Takvim'de yer alan habere göre, devre arasında savunmasını güçlendirecek olan Kartal'ın scout ekibinin Serie A takımlarından Udinese forması giyen Oumar Solet'i yakından takip ettiği öğrenildi. Yönetimin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki Fildişili stoperi devre arasında kadrosuna katmak için Udinese'ye teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon sakatlığı nedeniyle Udinese formasıyla 8 maçta görev yapabilen Oumar Solet gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı. Güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçilen 1.92'lik Solet, hava hakimiyetinin yanı sıra çabukluğu ve kritik müdahaleleriyle de dikkat çekiyor. Solet'in kontratında Udinese'nin 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.