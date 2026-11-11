Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, Real Madrid’de forma giyen 27 yaşındaki yıldız oyuncu Brahim Diaz'ı gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kış dönemi için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. İstikrarsız performans sergileyen Vaclav Cerny ve Ernest Poku'dan yeterince verim alamayan siyah-beyazlılarda, yönetimin sağ kanat için Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dripling kabiliyeti yüksek ve skora katkı sağlayabilecek bir oyuncu kazandırmayı düşünen Beşiktaş transfer komitesinin 27 yaşındaki Faslı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.



KİRALAMA FORMÜLÜ



Fotomaç'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz için kiralama formülünü devreye sokmayı planladığı ifade edildi. Beşiktaş'ın bonservis maliyetinin yüksek olması nedeniyle sezon sonuna kadar kiralama yoluyla bu transferi gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydedildi. Faslı yıldızın kararı ve mali şartlar transferde belirleyici olacak.



3 GOLE ETKİ ETTİ



Real Madrid, Diaz'ı 2019 yılında Manchester City'den kadrosuna kattı. 2 kez Milan'a kiralık olarak gönderilen 27 yaşındaki yıldız, bu sezon toplam 9 maçta süre aldı. Devler Ligi'nde İnter, Leipzig ve AEK maçlarında 1'er asist yaparak 3 gole etki etti.