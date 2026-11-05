Celtic-Beşiktaş | CANLI (UEFA Avrupa Ligi 4. hafta)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Avrupa'da geride kalan 3 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Glasgow deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Celtic ise oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek puan alamadı. İskoç temsilcisi, taraftarı önünde Beşiktaş karşısında ilk puanlarını almanın hesaplarını yapıyor. Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Celtic-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Organizasyonda ilk hafta Olimpik Marsilya'yı 4-1, ikinci hafta Hoffenheim'ı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, üçüncü haftada Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. 7 puanla lig aşamasında 8. sırada bulunan Beşiktaş, İskoçya deplasmanında kazanarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Üç maçında da mağlubiyet yaşayan Celtic ise taraftarı önünde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
CELTIC-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, Nygren, Forrest, Tounekti, Hogh.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.
CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Celtic ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesi, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Karşılaşma İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanıyor.
CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Celtic-Beşiktaş karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetiyor. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christof Günsch ve Marco Achmüller yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Martin Petersen oldu. VAR görevini Benjamin Brand, AVAR görevini ise Patrick Hanslbauer üstleniyor.