Celtic-Beşiktaş | CANLI (UEFA Avrupa Ligi 4. hafta)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oluyor. Avrupa'da geride kalan 3 maçta 7 puan toplayan siyah-beyazlılar, Glasgow deplasmanında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönerek Avrupa Ligi'ndeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Celtic ise oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybederek puan alamadı. İskoç temsilcisi, taraftarı önünde Beşiktaş karşısında ilk puanlarını almanın hesaplarını yapıyor. Celtic-Beşiktaş karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.