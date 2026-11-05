UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta maçında Celtic deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, İskoçya'da kazanarak Avrupa'daki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşılaşacak. Avrupa arenasındaki mücadelesini sürdüren siyah-beyazlıların maçını takip etmek isteyen taraftarlar, TRT 1 canlı Beşiktaş maçı izle, BJK Avrupa Ligi maçı ve Celtic Beşiktaş maçı sorgulamalarına yöneldi. 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic-Beşiktaş karşılaşması saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki puan mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar belli oldu.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Celtic ile Beşiktaş, 5 Kasım 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak maçın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

BJK Avrupa Ligi maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

11'LER

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, Nygren, Forrest, Tounekti, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Trossard, Cerny, Poku, Oh.

TRT 1 canlı yayın ekranı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

TRT 1 CANLI BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE: CANLI SKOR TAKİBİ

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2026

Türksat 4A uydusu üzerinden TRT 1 HD yayınını almak isteyen izleyiciler için güncel frekans ayarları şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A (42°E)

Türksat 4A (42°E) Frekans: 11794 MHz

11794 MHz Polarizasyon: V - Dikey

V - Dikey Sembol oranı: 30000

30000 FEC: 3/4

3/4 Yayın kalitesi: HD

Bu değerler girildikten sonra uydu alıcısından kanal araması başlatılabilir.

TRT 1 HD FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

TRT 1 HD kanalını televizyonunda bulamayan izleyiciler, manuel arama yöntemini kullanabilir. Bunun için öncelikle cihazın uydu ayarları menüsüne girilmesi gerekiyor.

Menüden Ayarlar veya Kurulum bölümünü açın. Uydu ayarları kısmından Türksat 4A uydusunu seçin. Manuel arama ya da transponder ekleme bölümüne geçin. Frekans alanına 11794 değerini yazın. Polarizasyonu V (Dikey) olarak belirleyin. Sembol oranına 30000, FEC değerine 3/4 girin. Kanal taramasını başlatıp işlemi tamamlayın.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ PUAN DURUMU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan üç haftada yenilgi yaşamadı. Siyah-beyazlılar, ilk maçında Marsilya'yı 4-1, ikinci karşılaşmasında Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Temsilcimiz, üçüncü haftada ise Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla 7 puana ulaşan Beşiktaş, lig aşamasında 8. sırada bulunuyor. Celtic ise ilk üç maçında puan alamadı ve sıralamada 35. basamakta yer aldı. İskoç ekibi, Beşiktaş karşısında kötü serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 268. KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Celtic deplasmanı, Beşiktaş açısından Avrupa kupalarındaki 268. maç olacak. Daha önce oynadığı 267 karşılaşmada 104 galibiyet elde eden siyah-beyazlı ekip, 51 beraberlik ve 112 mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş bu maçlarda 365 gol kaydederken, rakiplerinin 401 golüne engel olamadı.