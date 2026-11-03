Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den müjdeli haber!

Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Orkun Kökçü'den, siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. 25 yaşındaki yıldız ismin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den müjdeli haber!

Beşiktaş'a, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi.

25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi durumunda 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic karşılaşmasında forma giyebilecek.

Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den müjdeli haber! - 1

#Vincenzo Italiano #Beşiktaş #Celtic #BJK Spor Haberi #Orkun Kökçü
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trossard'dan Beşiktaş ve transfer itirafı!
Sonraki Haber
Trossard'dan Beşiktaş ve transfer itirafı!