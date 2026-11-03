Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den müjdeli haber!
Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Orkun Kökçü'den, siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. 25 yaşındaki yıldız ismin takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Orkun Kökçü'den müjdeli haber geldi.
25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlattığı ve takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi durumunda 5 Kasım Perşembe günü oynanacak Celtic karşılaşmasında forma giyebilecek.