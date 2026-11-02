Celtic hocasından Oxlade Chamberlain açıklaması! Beşiktaş'a karşı forma giyecek mi?

Celtic-Beşiktaş maçı öncesinde İskoç ekibinde flaş bir gelişme yaşandı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain'ni son durumunu açıkladı. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4'üncü haftasında İskoç temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşılaşacak. Celtic, Beşiktaş mücadelesi öncesinde İskoçya Premier Ligi'nde 1 Kasım Pazar günü Falkirk'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Celtic'te forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, İskoçya ekibinde uzun süre sonra mücadeleye ilk 11'de başladı. Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill, Sky Sports'a verdiği demeçte, Chamberlain ilk 11'ine geri dönmesinin nedenini açıkladı. O'Neill karşılaşma öncesinde yaptığı röportajda, İskoç devinin İsveçli orta saha oyuncusu Benjamin Nygren'in yerine kadroda yer alan yıldız oyuncu için şunları söyledi:

"Oxlade-Chamberlain'in o muhteşem tecrübesini getireceğini umuyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu. Topla başa çıkabiliyor, bu harika. Bence son birkaç maçta eksikliğini hissettiğimiz bir şeyi bize verebilir. Bununla birlikte, bizim için çok önemli goller atma konusunda harika bir performans sergileyen Nygren şu anda biraz ağrı çekiyor, bu yüzden Alex'in maça ilk 11'de başlama fırsatı var."