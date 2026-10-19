Vincenzo Italiano'dan Trabzonspor maçı öncesi Vaclav Cerny açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Maç öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Trabzonspor da perşembe günü oynadı. Avrupa'da oynadığınızda böyle olabiliyor, bu da normal bir durum. Tek idmanla buraya geldik. Bunlar da bu işin içinde var. Buradaki en önemli şey, mental hazırlık. Hepimiz hazır olmalıyız. Burada iyi performansla 3 puan alabilirsiniz. Hazırız."

"Orkun geçen maç maalesef geçen maçta yerini Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin performansından mutluyum. Fiziksel olarak iyi durumda. Umarım bugün bize iyi katkı verecektir. Umarım iyi maçlar oynayacaktır. Cerny de diri, dinlenmiş durumda perşembe oynamadığı için. Dusan için de aynı durum geçeri. Hazırlar. Daha hazır olduklarını söyleyebilirim. Aynı şekilde performans göstermeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Bu maçın ne kadar önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Direkt rakibimizle oynuyoruz. İyi bir sonuç almamız gerekiyor ki şu ana kadar yaptıklarımızın bir önemi olsun."