Salih Özcan: İki basit gol yedik!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Salih Özcan açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz."