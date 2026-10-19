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Salih Özcan: İki basit gol yedik!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Salih Özcan açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Salih Özcan: İki basit gol yedik!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Salih Özcan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İstediğimizi yapamadık, 3 puanı bizim tarafa yazdıramadık. İki basit gol yedik, onlar attı ve biz atamadık. Mağlubiyetle eve dönüyoruz."

#Trendyol Süper Lig #Salih Özcan #Beşiktaş #Trabzonspor
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