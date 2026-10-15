UEFA Avrupa Ligi’nde sahne alacak Beşiktaş’ın Hoffenheim deplasmanındaki mücadelesi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Almanya’da oynanacak karşılaşma öncesinde “TRT 1 canlı izle”, “TRT 1 HD şifresiz izle” ve “Beşiktaş maçı hangi kanalda?” soruları gündeme geldi. Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın yayın bilgileri ve TRT 1 canlı izleme ekranı...

Hoffenheim - Beşiktaş maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Hoffenheim - Beşiktaş mücadelesiyle devam ediyor. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, Almanya deplasmanında da puan hedefliyor. Almanya'da oynanacak karşılaşma öncesinde "TRT 1 canlı izle", "TRT 1 HD şifresiz izle" ve "Beşiktaş maçı hangi kanalda?" soruları gündeme geldi. Karşılaşma 15 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Dusan Vlahovic, Vaclav Cerny ve Milot Rashica'nın kadroda bulunmaması nedeniyle teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücum hattındaki tercihleri merak ediliyor. İşte Hoffenheim - Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanacak Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 canlı yayın: TRT 1 resmi internet sitesi

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Machida, Rots, Avdullahu, Burger, Conte, De Cat, Hlozek, Lemperle.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Olaitan, Orkun Kökçü, Poku, Trossard, Hyeon-gyu Oh.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK: VLAHOVIC, CERNY VE RASHICA YOK

Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanına üç oyuncusundan yoksun çıkacak. Dusan Vlahovic, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gördü ve maç öncesi antrenmana katılmadı. Sırp golcü, bu nedenle kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'de Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Vaclav Cerny'nin yapılan MR incelemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Tedavisi devam eden Çek futbolcu da Almanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Milot Rashica da tedavisinin sürmesi nedeniyle Hoffenheim maçının kadrosunda yer almadı. Bu üç eksik, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle hücum hattındaki tercihlerini etkiliyor.

ORKUN KÖKÇÜ VE HYEON-GYU OH ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün orta sahadaki performansı ve Hyeon-gyu Oh'un hücum hattındaki rolü Hoffenheim karşılaşması öncesinde öne çıkıyor. Vlahovic'in kadroda bulunmaması nedeniyle Oh'un santrfor bölgesinde görev alması bekleniyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kanatlarda ve hücumun arkasında yapacağı tercihler de karşılaşmanın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Ancak kesin kadro açıklanmadan oyuncuların ilk 11'de yer alacağı kesinlik kazanmış sayılmıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAKİ ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da puan alarak turnuvadaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hoffenheim ise kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftar desteğini kullanarak galibiyet arayacak. İki takımın mücadelesi, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında dikkat çeken karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Hoffenheim maç günü paylaşımı

𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐢𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐬𝐡𝐞𝐢𝐦 💫 https://t.co/hFlgUCYI5g — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 15, 2026

Beşiktaş maç günü paylaşımı

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 TSG Hoffenheim 🕙 22.00 🏆 UEFA Avrupa Ligi #2 🏟 Rhein-Neckar-Arena 📺 TRT 1 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/M5NtX3v8PV — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 15, 2026