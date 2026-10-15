Hoffenheim - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde canlı yayın aramaları hız kazandı. “TRT 1 canlı izle”, “TRT 1 HD şifresiz izle”, “tabii canlı yayın” ve “Beşiktaş maçı canlı izle” sorgularını araştıran futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte maçın resmi canlı yayın ekranına ulaşmak isteyenler için merak edilenler A Spor'da!

Hoffenheim - Beşiktaş maçı TRT 1 HD şifresiz yayın ekranı!

TRT 1 CANLI İZLE: HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI | Hoffenheim - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi karşılaşması öncesinde canlı yayın aramaları hız kazandı. "TRT 1 canlı izle", "TRT 1 HD şifresiz izle", "tabii canlı yayın" ve "Beşiktaş maçı canlı izle" sorgularını araştıran futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini öğrenmek istiyor. Beşiktaş'ın Almanya deplasmanındaki mücadelesi 15 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte maçın resmi canlı yayın ekranına ulaşmak isteyenler için merak edilenler fotomac.com.tr'de...

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Mücadele Almanya'nın Sinsheim kentindeki PreZero Arena'da yapılacak.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE GALİBİYET ARIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlı ekip, Hoffenheim deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılarak lig aşamasındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

CERNY VE RASHICA KADRODA YOK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını tamamlarken siyah-beyazlı ekipte eksik oyuncular dikkat çekti. Vaclav Cerny ve Milot Rashica tedavileri nedeniyle kamp kadrosuna alınmazken, mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic de maç kafilesinde yer almadı. Hoffenheim Teknik Direktörü ve milli futbolcu Ozan Kabak ise karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA CERNY, RASHICA VE VLAHOVIC GELİŞMESİ

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşması öncesinde üç oyuncunun durumu gündeme geldi. Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Vaclav Cerny'nin yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Çek futbolcu, tedavisinin sürmesi nedeniyle Almanya deplasmanında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden Milot Rashica da Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Mide rahatsızlığı nedeniyle serum tedavisi gören ve sabah antrenmanına katılmayan Sırp golcü Dusan Vlahovic de maç kafilesinde yer almadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun belirlediği 24 kişilik kamp kadrosunda kaleciler, savunma, orta saha ve hücum hattından isimler bulunuyor.

ORKUN KÖKÇÜ VE VLAHOVIC'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, bu sezon ortaya koyduğu performansla ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 13 maçta 5 gol kaydeden Orkun, etkili oyununu Avrupa arenasında da sürdürmeyi hedefliyor.

Sırp santrfor Dusan Vlahovic ise forma giydiği 8 karşılaşmada attığı 6 golle takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı. Ancak yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle Hoffenheim maçında görev alamayacak olması, Beşiktaş'ın hücum planları açısından öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık galibiyetler alan Beşiktaş, Hradec Kralove'yi de iki maçta 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kauno Zalgiris karşısında ilk mücadeleyi 3-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, rövanşta 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ise Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek dikkat çekti.

Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Hoffenheim deplasmanında da Avrupa'daki başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

HOFFENHEIM'IN TANIDIK İSMİ OZAN KABAK

Hoffenheim kadrosunda Beşiktaş karşısında mücadele edecek tanıdık bir isim de bulunuyor. Milli futbolcu Ozan Kabak, Alman ekibinin savunmasında görev yapıyor. Bu sezon 7 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti. Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hoffenheim Teknik Direktörü, Beşiktaş'ın güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve Avrupa'da önemli sonuçlar aldığını vurguladı.

Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiğini hatırlatan teknik adam, siyah-beyazlı ekibin takım oyununa dikkat çekti. Kendi liglerinde istedikleri noktada olmadıklarını belirten çalıştırıcı, buna rağmen Hoffenheim'ın karşılaşmaya iddialı hazırlandığını ifade etti. Dusan Vlahovic'in forma giyemeyeceğinin hatırlatılması üzerine ise Sırp futbolcunun dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyleyen teknik adam, Beşiktaş'ın yalnızca bir oyuncuya bağlı olmadığını ve takım olarak etkili bir futbol oynadığını dile getirdi. Hoffenheim'ın kendi oyununu sahaya yansıtmak istediğini belirten çalıştırıcı, Beşiktaş'ın topa sahip olma konusundaki başarısına da değinerek karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyledi.

OZAN KABAK: BU ZOR GÜNLERİ ATLATACAĞIZ

Hoffenheim forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak da Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübü yakından tanıdığını belirten savunma oyuncusu, Türkiye'de doğduğunu ve İstanbul'da yaşadığını hatırlattı. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Ozan, rakiplerinin oyuncu kalitesine dikkat çekti. Hazırlıklarını tamamladıklarını belirten milli futbolcu, sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ifade etti.

Beşiktaş'ın hücum hattında Hyeon-gyu Oh gibi kaliteli isimlerin bulunduğunu dile getiren Ozan, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ve Hoffenheim'ın kendi futbolunu sahaya yansıtmayı hedeflediğini söyledi.

Hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de Hoffenheim'da yaşanan üst üste mağlubiyetlere ilişkin de konuşan Ozan Kabak, sezon başlangıcının zorlu geçtiğini belirtti. Daha önce benzer süreçlerden geçtiğini ve tecrübeli olduğunu ifade eden milli futbolcu, takım içindeki birlikteliğe güvendiğini vurgulayarak bu zor günleri geride bırakacaklarına inandığını kaydetti. Beşiktaş'ta forma giyen milli takım arkadaşları Orkun Kökçü ve Salih Özcan'ı yakından tanıdığını belirten Ozan, kaleci Alexander Nübel ile Schalke döneminde birlikte oynadıklarını da sözlerine ekledi.