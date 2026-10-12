Beşiktaş'tan Vaclav Cerny açıklaması! İşte son durumu

Beşiktaş'ta, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny'nin son durumu belli oldu. 28 yaşındaki futbolcunun sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptandığı açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta, Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Vaclav Cerny'nin son durumu belli oldu. Yıldız oyuncunun sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptandığı kaydedildi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı müsabakanın 30. dakikasında sol uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Vaclav Cerny'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ardından sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.