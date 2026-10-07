Beşiktaş’ta Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı

Beşiktaş’ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Adalı ve yönetim kurulu üyeleri için bugün Tüpraş Stadyumu'nda mazbata töreni gerçekleştirildi. Serdal Adalı, mazbatasını divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil ve genel kurul divan başkanı Burak Özmen'in elinden aldı.

Mazbata töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, "Genel kurulumuzun iradesiyle Beşiktaş'ı yönetme sorumluluğunu bir kez daha üstlenen başkan Serdal Adalı'yı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor ve görevlerinin camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş büyük bir camiadır. Önümüzde yeni bir dönem var. Seçimlerin ve yönetim değişikliklerinin konuşulduğu olağanüstü seçimli genel kurul dönemleri geride kalmalıdır. Beşiktaş'ın bundan sonra ihtiyacı olan istikrar, huzur, birlik ve başarıdır. Başkanımız Serdal Adalı ve yönetim kurulumuzun önümüzdeki dönemde bu istikrarı sağlayacağına ve sportif ve mali anlamda Beşiktaş'ı daha güçlü noktaya taşıyacağına şüphem yoktur. Bu inancı hep birlikte gerçeğe çevirmek zorundayız. Bugünden itibaren hepimizin ortak hedefi Beşiktaş'ın başarısı olmalıdır. Yönetimin de kararlılık ve şeffaflıkla çalışacağına inanıyorum. Artık seçimleri değil, başarıları konuşma zamanıdır. Beşiktaş'ın enerjisini iç meselelere değil, sahadaki hedeflere yöneltme zamanıdır. Başkana ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ'A KARŞI, BEŞİKTAŞLILARA KARŞI KAT KAT DAHA FAZLA SORUMLULUK TAŞIYORUZ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan olarak geçirdiği 1.5 yılın kendisi için çok anlamlı olduğunu söyleyen Adalı, "Hepinizin bildiği gibi, idari ve mali genel kurulumuzu, sonrasında da seçimli olağanüstü genel kurulumuzu geride bıraktık. Bu iki kurulda da camiamızın, kongre üyelerimizin desteklerini aldık, bir kez daha gururlandık. Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı mazbatasını aldığım gün, tarih 6 Ocak 2025'i gösteriyordu. O gün nasıl heyecanlı, gururlu ve mutluysam bugün karşınıza yine aynı duygularla geldim. Beşiktaş Başkanı olarak geçirdiğim bu 1.5 sene benim hayatımın en anlamlı dönemi. Genel kurul üyelerimizin, camiamızın desteğiyle bu görevi sürdürmeye, bu onuru yaşamaya devam ediyorum. Geçtiğimiz 1.5 senede koşullar gereği 3 seçimli genel kurul yaptık. Camiamız bize bu mazbatayı 3 defa ayrı ayrı layık gördü. Bu da demektir ki Beşiktaş'a karşı, Beşiktaşlılara karşı kat kat daha fazla sorumluluk taşıyoruz. Yola çıktığım ilk günden beri bana destek veren aileme, bizimle birlikte çaba gösteren kardeşlerime, yol arkadaşlarıma ve büyük Beşiktaş camiasına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

'BEŞİKTAŞ'I DAHA YÜKSEĞE TAŞIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Beşiktaş'ı daha yükseğe taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Serdal Adalı, "Onları gerçeğe dönüştürmek için, Beşiktaş'ımızı layık olduğu başarılara ve güzel günlere taşıyabilmek için buradayız. Yeni dönemde mali ve sportif açıdan var gücümüzle çalışıp Beşiktaş'ı hep daha iyiye, hep daha yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Beşiktaşlıların layık oldukları mutlulukları inşallah hep birlikte yaşayacağız. Yeni dönemde beraber yol yürüyeceğim değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyor, desteklerinden dolayı bir kez daha genel kurul üyelerimize, camiamıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BAŞKAN ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE ŞU İSİMLER YER ALDI:

ASIL ÜYELER: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

YEDEK ÜYELER: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin