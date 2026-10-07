Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş’ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimde görev dağılımı belli oldu. Siyah-beyazlılarda Murat Kılıç ikinci başkan olurken, Leman Özgür Rodoplu ve Mithat Görkem Aksoy asbaşkanlık görevine getirildi. Futbol komitesinin yapısı da netleşti.

Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.

Siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu.

Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.