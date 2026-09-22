Borussia Dortmund'dan flaş paylaşım: Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında Beşiktaş ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki bir pozisyona atıfta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri