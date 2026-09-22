Borussia Dortmund'dan flaş paylaşım: Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında Beşiktaş ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki bir pozisyona atıfta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Borussia Dortmund kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında Beşiktaş ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına atıfta bulundu.
Alman temsilcisi yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!" dedi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
It's international break so that means we can post this.— Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 22, 2026
(Sorry, @Besiktas fans. 😅) pic.twitter.com/f0yvC5ih4p