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Borussia Dortmund'dan flaş paylaşım: Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında Beşiktaş ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçındaki bir pozisyona atıfta bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Borussia Dortmund'dan flaş paylaşım: Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Borussia Dortmund kulübü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda 2021 yılında Beşiktaş ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçına atıfta bulundu.

Alman temsilcisi yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş taraftarları, kusura bakmayın!" dedi.

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#Beşiktaş #Almanya Bundesliga #Besiktas #Borussia Dortmund
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