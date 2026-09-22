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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ziyaret!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır'ı makamında ziyaret etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır'a ziyaret!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Veli Ozan Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre ziyarette kulübün asbaşkanı ve icra kurulu başkanı Murat Kılıç, genel sekreteri Uğur Fora ve denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki de hazır bulundu.

Serdal Adalı, görüş alışverişinde bulunduğu Çakır'a ziyaretin sonunda Beşiktaş forması hediye etti.

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