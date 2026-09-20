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Vincenzo Italiano: Maçı ilk yarıda kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed SF'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Vincenzo Italiano: Maçı ilk yarıda kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed SF'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm. Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım. Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak."

#Avrupa #Beşiktaş #Trendyol Süper Lig #Vincenzo Italiano
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