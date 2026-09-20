Beşiktaş zirve şansını tepti! Liderlik koltuğu Amedspor'un
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed SF, konuk ettiği Beşiktaş'ı mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed SF, sahasında Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gift Orban, 22. dakikada Dia Saba ve 59. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.
Beşiktaş'ın golleri ise 55. dakikada Dusan Vlahovic ve 90+8. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'den geldi.
Amed SF'de Amadou Cisse 84. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla puanını 13'e çıkaran Amed SF, averajla liderliğe yükseldi. 12 puanda kalan Beşiktaş ise 3. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor'u konuk ederken, Amed SF ise Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan gelen Krasnic'in topla buluşturduğu Furkan Soyalp'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nübel'de kaldı.
13. dakikada Amed Sportif Faaliyetlerli oyuncuların kurduğu baskıyla topla buluşan Orban'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
18. dakikada Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü'nün pasında topla buluşan Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Lafont topu kontrol etti.
22. dakikada Dia Saba, farkı 2'ye çıkardı. Takım arkadaşı Ballet'in pasıyla topla buluşan Dia Saba, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0
28. dakikada sol kanattan atağa çıkan Orkun Kökçü'nün kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lafont yumruklayarak uzaklaştırdı.
37. dakikada sahadaki sulama sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle hakem oyunu bir süre durdurdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü'nün şutunda, top savunmadan geri döndü.
55. dakikada Beşiktaş farkı bire indirdi. Köşe vuruşunun ardından devam eden atakta topla buluşan Orkun Kökçü'nün sert şutunda, kaleci Lafont'tan dönen topu Vlahovic ağlara gönderdi: 2-1
59. dakikada Furkan Soyalp farkı tekrar 2'ye çıkardı. Salih Özcan'dan topu alan Furkan Soyalp, önde olan kaleci Nübel'in üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1
73. dakikada topla buluşan Bates'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Orban'ın şutunda, kaleci Nübel gole izin vermedi.
90+4. dakikada Orkun Kökçü'nün şutunda, rakip takımın oyuncusunun eline çarptığı itirazları üzerine hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
90+8. dakikada penaltıyı kullanan Orkun, topu ağlarla buluşturdu: 3-2
Maçın bitiş düdüğünün ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, hakeme yaptığı itirazları sonucu kırmızı kart gördü.
Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.