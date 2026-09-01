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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, ara vermeden bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Çorum FK maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, U19 takımıyla 15'er dakikalık dört devreden antrenman maçı oynadılar.

Beşiktaş, çalışmalarına bir günlük iznin ardından 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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