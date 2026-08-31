Vincenzo Italiano: Derbide değerimizi göstermek istiyoruz

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Arca Çorum FK galibiyetinin ardından Fenerbahçe derbisine odaklandı. İtalyan çalıştırıcı, “Derbide değerimizi göstermek istiyoruz” diyerek galibiyet hedefini ortaya koydu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, takımının performansını ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

İtalyan teknik adam, sezonun henüz başında olduklarını ve çalışmalarını sürdürdükçe gelişim göstereceklerini belirtti.

Vincenzo Italiano, "Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz. Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı." ifadelerini kullandı.

"DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

İtaliano, ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbiye de değindi. İlk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev yapacağını belirten deneyimli çalıştırıcı, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

İtaliano, "Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz." dedi.