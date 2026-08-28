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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

Geçtiğimiz sezonu 4. olarak tamamlayan ve play-off'ları geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

BAYER LEVERKUSEN (ALMANYA) DEPLASMAN

Teknik direktör: Carles Martinez
Yıldız oyuncusu: Ibrahim Maza
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi / Son 16

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

MARSİLYA (FRANSA)

Teknik Direktör: Bruno Genesio
Yıldız Oyuncusu: Igor Paixao
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi / Grup Aşaması

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

CELTIC (İSKOÇYA) DEPLASMAN
Teknik direktör: Martin O'Neill
Yıldız oyuncusu: Benjamin Nygren
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Avrupa Ligi / Son 32

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

UNION SG (BELÇİKA)

Teknik direktör: David Hubert
Yıldız oyuncusu: Kevin Mac Allister
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Şampiyonlar Ligi / Grup Aşaması

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

OMONIA (KIBRIS CUMHURİYETİ) DEPLASMAN

Teknik direktör: Henning Berg
Yıldız oyuncusu: Jean-Kévin Duverne
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Konferans Ligi / Son 32

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

CRYSTAL PALACE (İNGİLTERE)

Teknik direktör: Pierre Sage
Yıldız oyuncusu: Adam Wharton
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Evet
Derecesi: UEFA Konferans Ligi / Şampiyon

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

HOFFENHEIM (ALMANYA) DEPLASMAN

Teknik direktör: Christian Ilzer
Yıldız oyuncusu: Fisnik Asllani
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Hayır

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

HAPOEL BEER-SHEVA (İSRAİL)

Teknik direktör: Ran Kozuch
Yıldız oyuncusu: Lucas Ventura
Geçen sezon Avrupa Kupaları'na katıldı mı? Hayır

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