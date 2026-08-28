Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İşte o takımlar

Geçtiğimiz sezonu 4. olarak tamamlayan ve play-off'ları geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayan Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçlar...