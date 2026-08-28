Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Beşiktaş, Juventus'tan kadrosuna kattığı İtalyan orta saha Fabio Miretti'yi resmen açıkladı. İşte detaylar...
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.
Resmi Açıklama | Fabio Miretti— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 28, 2026
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