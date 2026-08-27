Beşiktaş tur peşinde! İşte Vincenzo Italiano'nun Kauno Zalgiris maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Kauno Zalgiris’e konuk olacak. Dolmabahçe’deki ilk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlılar, avantajını koruyup lig aşamasına adını yazdırmayı hedefliyor. İşte mücadelenin muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya çok yakın... Temsilcimiz bu akşam saat 20.00'de Kauno Zalgiris'in konuğu olacak. Dariaus ir Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Ayuso ile Guillermo Sacristan yapacak. Dördüncü hakem ise Alejandro Gonzalez. Kara Kartal, Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Hyeon-Gyu Oh, Amir Murillo ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 3-0 kazanmıştı.



GOL YEMEDEN 5'TE 5 YAPTI



Bu galibiyetle tur kapısını ardına kadar açan siyah beyazlılar, Litvanya'da da kazanarak hem seriyi sürdürmeyi hem de UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmayı hedefliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, temsilcimiz ön elemelerde son derece başarılı performans sergiledi. İkinci ön elemede Midtjylland'ı 1-0, 2-0, üçüncü ön eleme turunda H. Kralove'yi 1-0, 1-0'lık skorlarla deviren Beşiktaş, Kauno Zalgiris'i de evinde 3-0 yendi. Kalesinde henüz gol görmeden 5'te 5 yapan Kartal, 8 kez ağları havalandırdı.



TROSSARD KADRODA YOK



Beşiktaş'ın Zalgiris maçı kamp kadrosu belli oldu. Açıklamada "Trossard, sağlık ekibimizce yapılan risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle Zalgiris maçı kadrosunda yer almamıştır" ifadesi kullanıldı. Kamp kadrosu şöyle: Nübel, Doğan, Emir, Amir, Ndidi, Salih, Rashica, Kartal, Oh, Orkun, Ouattara, Agbadou, Olaitan, Cerny, Taylan, Vlahovic, İlhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Yasin, Murillo, Ahmet Sami, Semih.



HEDEFİMİZ LİGE KALMAK



Teknik direktör Vincenzo İtaliano, maç öncesi basın toplantısı düzenledi. İtalyan hoca, "Hedefimiz Avrupa Ligi'ne girmek. İyi sonuç alarak lige kalmak istiyoruz. Bir avantajımız var ama sanki 0-0 gibi çıkacağız" dedi. Tecrübeli teknik adam, Poku için "Bizim istediğimiz, ofansif bir kanat oyuncusu. Cumadan sonra bizimle olacak ve rekabete girecek" diye konuştu.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kauno Zalgiris: SVEDKAUSKAS, MOUTACHY, LEKIATAS, HERNANDEZ, KONATAR, SLIVKA, BENCHAIB, BALDASSARRA, BURBA, KREKOVIC, OLIVEIRA

Beşiktaş: NÜBEL, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, ORKUN, OLAITAN, CERNY, İLHAN, OH