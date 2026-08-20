Beşiktaş evinde avantaj peşinde! İşte Vincenzo Italiano'nun Kauno Zalgiris maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i konuk edecek. Siyah beyazlılar karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesi işi sağlama almak istiyor. İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris mücadelesinin muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk sınavında bu akşam Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak. Kara Kartal 12'nci adamın da desteğiyle rakibini farklı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nin kapılarını ardına kadar açmak istiyor.



Bu maçın rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya'da oynanacak. Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında son derece başarılı bir performans ortaya koydu.



2'nci ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaştı. Çekya temsilcisini iki maçta da 1-0'lık skorlarla deviren siyah-beyazlılar, 4 müsabakada kalesinde gol dahi görmedi. Temsilcimiz 4 galibiyetle ülke puanına da önemli katkılarda bulundu.



VLAHOVIC HEYECANI



Beşiktaşlı taraftarları UEFA listesine dahil edilen Vlahovic heyecanı sardı. Vincenzo İtaliano, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Sırp forvete Kauno Zalgiris karşısında süre vereceğini söylemişti. Yedek kulübesinde maça başlayacak olan 26 yaşındaki forvetin son bölümde oyuna girmesi bekleniyor.



CEZASINI TAMAMLADI



Fotomaç'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ouattara kırmızı kart cezasını tamamladı. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Hradec Kralove deplasmanında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Fransız sol bek rövanşta oynamamıştı. Bu arada transfer görüşmelerinde bulunan Uduokhai UEFA listesinde çıkarıldıi.



ORTA SAHA ARIYORUZ



Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, bugünkü Zalgiris maçı için "Umarım şu ana kadar gösterdiğimiz iyi performansı devam ettirebiliriz" dedi. İtaliano, transfer çalışmaları hakkında ise "Çok yönlü, koşucu, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir orta saha arıyoruz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz" diye konuştu.



GOL YEMEMEK ÖNEMLİ



Beşiktaş savunmasının bel kemiği Djalo, gol yememenin çok önemli olduğunu söyledi. Portekizli defans oyuncusu, "Önümüzde çok fazla maç var. Kaliteli ve fark oluşturan oyunculara sahibiz. Yeni bir sistemle oynuyoruz. Takımın daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Hoca bana hep kendimi önemli hissettirdi" dedi.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh



Kauno Zalgris: Mikelionis, Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar, Karashima, Slivka, Benchaib, Burba, Krekovic, Oliveira