Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş, CSKA Moskova'nın genç yıldızı Matvey Kislyak için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşen siyah-beyazlıların transferi bu yaz bitirmekte kararlı olduğu belirtildi.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi: Matvey Kislyak... Fotomaç'ın haberine göre oyuncunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirildi. Kislyak'ın menajeri Aleksandr Manyakov, Rus basınına yaptığı açıklamada; "Beşiktaş yönetimiyle İstanbul'da görüştüm. Beşiktaş bu transferi bu yaz tamamlamaya kararlı. CSKA ile anlaşmayı mümkün kılmak için seçenekler görüşülüyor. Beşiktaş başkanı da Moskova'ya gitti. Burada yapılan görüşme de olumlu geçti. Ancak CSKA şu anda Matvek Kislyak'tan ayrılmaya hazır değil" ifadeleri yer aldı. CSKA'yla 2029'a kadar sözleşmesi olan oyuncunun transferi, kısa süre içinde netleşecek.



GALATASARAY ALAMADI



Galatasaray, hem geçen sezon hem de geçen sezonun devre arasında Matvey Kislyak için girişimlerde bulundu. Ancak sarı-kırmızılılar, genç orta sahayı transfer etmeyi başaramadı.