Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, 27 yaşındaki Fransız futbolcu için ilk resmi temasları gerçekleştirdiği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya takviye planlıyor. Fotomaç'ın haberine göre Milan'dan Youssouf Fofana, siyah-beyazlılarda ilk sırada geliyor. Kara Kartal, 27 yaşındaki Fransız yıldızla resmi temasları kurdu. Calciomercato'da yer alan haberde; Milan'ın da Fofana için gelecek resmi teklifi değerlendirmeye sıcak baktığı ifade edildi.

İtalyan kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Fofana'nın piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli orta saha oyuncusu için Beşiktaş'ın 20 milyon euroluk bir teklif belirlediği iddia edildi.