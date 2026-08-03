Beşiktaş'tan Brahim Diaz atağı! Galatasaray'ın da gündemindeydi

Mohamed Salah transferinin gerçekleşmemesinin ardından sağ kanat arayışı devam eden Beşiktaş'ın, Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Menajerinin imaj hakları ve forma satışından yüksek pay istemesinin ardından Salah transferinde masadan kalkan Beşiktaş, sağ kanada takviye yapmak için mesai harcıyor. Cerny'nin Midtjylland maçlarında beklentilerin altında kalması nedeniyle bu bölgeye mutlaka ekleme yapılması planlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlı kurmayların Real Madrid'de forma giyen Brahim Diaz'ı transfer listesine eklediği iddia edildi.



TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR



Beşiktaş yönetiminin La Liga devi ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Faslı yıldızın mali şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Siyah beyazlı taraftarlar hem sağ kanat hem 10 numara pozisyonunda görev yapabilen oyuncunun transfer edilmesi için sosyal medyadan yönetime çağrı yaptı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard'ın imza töreninde taraftarların "Ya Allah Bismillah Mohamed Salah" tezahüratları sonrası Mısırlı futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı.

DEV KUPADA 4 ASİST YAPTI



Diaz Dünya Kupası'nda Fas formasıyla 6 maçta forma giydi. Kuzey Afrika temsilcisinin en üretken isimlerinden biri olarak dikkat çeken 26 yaşındaki yıldız, 4 asist yaptı. Geçen sezon Real Madrid'de 42 resmi karşılaşmada görev yapan Diaz, 2 gol ve 9 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etti.



FAS MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH ETTİ



Galatasaray'ın da gündemine gelen Brahim Diaz'ın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Malaga doğumlu olan ve İspanya Milli Takımı'nın alt kategorilerinde (U17, U19, U21) uzun yıllar forma giyen yıldız futbolcu, Mart 2024'te milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.



ÇOK YÖNLÜ VE ÇALIM UZMANI



Teknik kapasitesi çok yüksek olan Faslı yıldız, bire birde rahat adam eksiltebiliyor. Sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda görev alabiliyor. Hücum yönü çok güçlü olan Brahim Diaz, son dönemde savunma tarafını da geliştirdi. En önemli handikapı sert ve fizik gücü yüksek savunmalar karşısında zorlanabiliyor.

JOSE'NİN KARARI ÖNEMLİ



Jose Mourinho'nun Faslı futbolcunun geleceği ile ilgili vereceği karar önem taşıyor. İspanyol devi, Cucurella, Dumfries, Konate, Silva ve Espi gibi önemli yıldızları kadrosuna kattı. Jose oyuncunun ayrılığına onay verdiği takdirde transferin önündeki engel kalkacak.