Salah'ın alternatifi İtalya'dan gelecek! İşte Beşiktaş'ın transferde B planı

Mohamed Salah transferinde masadan kalkan Beşiktaş, alternatifleri için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip Roma'nın Arjantinli yıldızı Matias Soule için harekete geçti. İşte deetaylar... (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten Beşiktaş, sağ kanat konusunda yeniden harekete geçiyor. Mohamed Salah'la yapılan görüşmeleri durduran ve şu an için bu transferi rafa kaldıran siyah-beyazlılar, yeni alternatiflerini belirledi. Siyah-beyazlılar, Roma'da forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli sağ kanat Matias Soule'yi istiyor. kara Kartal, Soule için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladı ve temas sağladı. Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayan genç yıldızın sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.

35 MİLYON EURO

Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Matias Soule'yi Milan ile Fiorentina da yakından takip ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın Roma kulübüyle ilk temasları kurduğu dile getirildi. Serie A ekibinin 35 milyon eurodan aşağı inmek istemediği ifade edildi. Temmuz 2024'ten beri Roma'da forma giyen Soule, 81 resmi maçta 12 gol atarken, 13 de asist yaptı. 25 gole direkt katkı yapan Arjantinli futbolcu, sol ayağını çok etkili kullanıyor. Zaman zaman sol kanatta da şans bulabilen 23 yaşındaki yıldız, hücumda çok yönlü bir görüntü çiziyor.

DURAN TOPLARDA ÇOK ETKİLİ

Güçlü bir sol ayağı olan Matias Soule, frikik ve kornerlerde ön plana çıkıyor. Frikikten attığı gollerle tanınan Arjantinli yıldız, uzaktan şutlarla da etkili oluyor. Hücum hattında çok yönlü oynayan 2003 doğumlu futbolcu, asist ve gol özelliğiyle dikkat çekiyor.

JUVENTUS'UN ALTYAPISINDA YETİŞTİ

2019 yılında Arjantin'in Velez kulübündeyken Juventus tarafından keşfedilen Matias Soule, İtalya'ya getirildi. Juventus altyapısında 2020-2024 aralarında yer alan Soule, 2024-2025 sezonun başında Roma'ya 28 milyon euro karşılığında transfer oldu.