Beşiktaş transferde kesenin ağzını açıyor! İşte Vlahovic'e yapılacak teklif

Kadrosuna bir golcü daha eklemesi yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için girişimlerine başlıyor. Siyah-beyazlı ekibin teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Kadrosuna mutlaka bir forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic takibi sürüyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde; bonservisi elinde olan Vlahovic konusunda siyah-beyazlı kulübün son derece ciddi olduğu kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre, Kara Kartal'ın, 26 yaşındaki Sırp golcüyle görüşmelere devam ettiği ve yaptığı teklifi artırmayı düşündüğü bildirildi. Vlahovic'in Beşiktaş'a gitme seçeneğini ciddi anlamda değerlendirdiği kaydedildi. İlk etapta kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen tecrübeli forvetin kısa bir süre içinde nihai kararını vermesi isteniyor.